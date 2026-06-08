Gobernación de Antioquia ofrece hasta $300 millones por alias ‘John Fiera’

Remedios- Antioquia

Luego de que se conociera que alias “John Fiera”, cabecilla del frente 4 de las disidencias del Bloque Magdalena Medio de alias Calarcá, ordenara la masacre d e cuatro personas y la incineración de dos casas en la vereda Camelias de Remedios, la gobernación de Antioquia publicó una recompensa para lograr la captura de este guerrillero.

El anuncio lo hizo el mandatario departamental Andrés Julián Rendón a través de su red social X. Informó que para incentivar la denuncia se ofrece hasta 300 millones de pesos por información que permita su ubicación y posterior judicialización de alias “John Fiera”. Recordemos que este cabecilla es el que está liderando una arremetida contra el Clan del Golfo en ese territorio del Nordeste donde se disputan el territorio. Este plan se hace con apoyo económico y logístico de alias Calarcá, como lo ha advertido Caracol Radio.

Una muestra de este plan es la masacre de las cuatro personas: Efraín Botero y su esposa Rocío Silva, además de otra pareja, quienes eran trabajadores de los dueños de la finca. Esa zona desde hacía varios años era dominada por el Clan del Golfo, pero ahora extendió su presencia a esa zona el Frente 4.

La otra persona por la que se ofrece una recompensa de 100 millones es alias “Johan Veneco”, quien aparece en la foto que el grupo ilegal le tomó a las sometidas víctimas antes de asesinarlas. Este hombre aparece armado, camuflado y con brazalete de las disidencias.

Recompensa de alias Johan Veneco Ampliar Recompensa de alias Johan Veneco Cerrar

La gobernación pide a la comunidad colaborar con las autoridades para judicializar a estas personas responsables de la reciente masacre.