Dos muertos en Yalí en medio de confrontación entre Clan del Golfo y disidencias

Vegachí, Antioquia

Las autoridades confirmaron la llegada de dos cuerpos sin vida procedentes del municipio de Yalí a la morgue de Vegachí, en hechos que estarían relacionados con enfrentamientos entre el Clan del Golfo y disidencias de las FARC en el Nordeste de Antioquia.

De acuerdo con el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, los dos casos fueron reportados en momentos diferentes del mismo día y ya se realizó la respectiva inspección judicial.

“El día de ayer llegaron dos cuerpos de dos puntos diferentes, pero de Yalí. Uno llegó por la mañana y otro por la tarde. Ya se hizo la inspección y se determinó que habían llegado de Yalí, en una zona donde al parecer hay una confrontación entre Clan del Golfo y Estado Mayor, disidencias de las FARC”, explicó el oficial.

Versiones hablan de más muertos, pero no han sido confirmados

Según información preliminar que están verificando las autoridades, podrían existir más víctimas en la zona, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial.

“Desde anoche se está recibiendo información frente al tema de la confrontación y hablan de dos muertos en un lado y de tres muertos en otro. Al momento no han llegado los cuerpos y no hemos confirmado esa versión”, indicó el comandante.

El coronel Muñoz agregó que los datos provienen de una persona que habría huido de la zona de los enfrentamientos, por lo que la información está siendo verificada.

“No han llegado a Vegachí, no han llegado a Yalí ni a ninguna otra morgue para poder reportar. No puedo reportar sobre un supuesto”, afirmó.

Autoridades investigan disputa por control criminal

Las primeras hipótesis apuntan a que los hechos estarían relacionados con una disputa entre estructuras armadas por el control territorial, incluso por cambios de cabecillas dentro de los grupos ilegales.

“Es una confrontación entre ellos. Parece que fue un tema de cambio de cabecillas entre las estructuras, tanto del Clan del Golfo como de las disidencias”, explicó el oficial.

Las autoridades mantienen operativos en la zona para verificar la información y establecer si existen más víctimas.

Extorsiones obligaron a cerrar estaciones de gasolina

El comandante también confirmó que dos estaciones de gasolina en Vegachí cerraron temporalmente hace ocho días por amenazas extorsivas de grupos criminales.

Tras un consejo de seguridad realizado esta semana con el gobernador de Antioquia en Yalí, se dispuso acompañamiento permanente de la Fuerza Pública para reabrir los establecimientos.

“Se están abriendo de 6 de la mañana a 6 de la tarde con acompañamiento de policía y ejército porque están recibiendo extorsiones”, señaló Muñoz Guzmán.

Las autoridades indicaron que el GAULA adelanta investigaciones para identificar a los responsables de las amenazas y extorsiones en la zona.