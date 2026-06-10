Suspensión de un presidente en Colombia: ¿qué es, por qué pasa y qué dice la ley? Análisis

De fondo: Congreso de la República (Crédito: Colprensa) / En el centrose encuentra una imagen de referencia de la justicia (Cortesía: Getty Images)

Este 10 de junio de 2026, Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, tomó la decisión de solicitar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta después de la segunda vuelta presidencial.

La decisión quedó consignada en el auto de sustantación No. 002, emitido dentro del expediente 7525, en el que se señala que la medida cautelar tendría vigencia hasta el próximo 21 de junio a las 4:00 de la tarde.

Sin embargo, varios actores políticos han salido a aclarar que esta medida no corresponde a las funciones que esta ejerce. Por lo tanto, se hará un análisis de cómo funciona el proceso de suspensión de cargos del presidente de la República.

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¿Cómo funciona el proceso para la suspensión de un presidente en Colombia?

El presidente de la República está cobijado bajo un régimen especial reglamentado por la Constitución Política de Colombia de 1991, el cual reconoce en el artículo 194 las causales de suspensión de cargos del presidente:

“Son faltas absolutas del presidente de la República su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados éstos dos últimos por el Senado.”

De esta manera, se evidencia que le corresponde al Senado de la República decidir la continuidad del máximo cargo de la rama ejecutiva.

En entrevista con 6AM W, Alfonso Gómez Méndez, jurista y exministro de Justicia de Colombia, explicó cómo funciona el proceso de suspensión del presidente:

Primero , la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes debe hacer la apertura del caso si se reciben las denuncias correspondientes, escuchar a las partes involucradas, identificar las infracciones cometidas por el presidente y recolectar pruebas para dirigir el caso a la Cámara de Representantes por medio de un informe.

, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes debe hacer la apertura del caso si se reciben las denuncias correspondientes, escuchar a las partes involucradas, identificar las infracciones cometidas por el presidente y recolectar pruebas para dirigir el caso a la Cámara de Representantes por medio de un informe. Segundo , la Cámara de Representantes debe abrir una plenaria para examinar el informe. Si las pruebas son pertinentes y aprobadas para continuar el caso, la acusación pasa al Senado.

, la Cámara de Representantes debe abrir una plenaria para examinar el informe. Si las pruebas son pertinentes y aprobadas para continuar el caso, la acusación pasa al Senado. Tercero, en el momento en el que el Senado comience esta investigación (por medio de la Comisión de Instrucción), inmediatamente es suspendido el presidente de la República mientras se confirma la sentencia, según el artículo 175 de la Constitución.

Por lo tanto, la presidenta de la Comisión de Acusaciones es constitucionalmente incompetente para suspender al mandatario de los colombianos, lo que derivaría en precarivato.

¿En qué se basó Arizabaleta para pedir la suspensión del presidente Petro?

Gloria Elena Arizabaleta, encargada de una investigación contra el presidente por presunta participación en política por los mensajes publicados en la red social X, decidió tomar como base el artículo 217 de la Ley Disciplinaria (1952 de 2019) para afirmar que, como medida cautelar, el funcionario investigador tiene la competencia para suspender al sujeto disciplinable.

“Durante la investigación disciplinaría o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere", se menciona en la ley.

¿Alguna vez se ha suspendido el mandato de un presidente en Colombia?

No. Ningún presidente ha sido suspendido, destituido o inhabilitado mientras ejercía su cargo en toda la historia de Colombia. Sin embargo, han existido investigaciones que pudieron terminar en este tipo de sentencias.

Puede consultar más de este tema en el programa Noticiero Mediodía con Juan Diego Alvira y Vanessa De La Torre:

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