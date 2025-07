Interceptaciones, reloj espía y otras pruebas polémicas en el juicio contra Álvaro Uribe

En el juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en la actuación penal, la Fiscalía presentó varias pruebas para intentar demostrar su culpabilidad.

En su hazaña para pedir un fallo de condena, la fiscal Marlene Orjuela destapó las grabaciones hechas con un reloj espía que adquirió Deyanira Gómez, la exesposa del condenado paramilitar, Juan Guillermo Monsalve, y que según la Fiscalía, probarían los supuestos sobornos que habrían sido ofrecidos por el abogado Diego Cadena para obtener testimonios que favorecieran al expresidente.

Los detalles de la compra del reloj espía

Deyanira relató: “Juan (Monsalve) me informa exactamente el día 21 de febrero. Me llama y me dice: ‘Deyanira, hay una situación bastante importante que necesito registrar para que tenga fundamento para mí, como ‘preso’ (…) Él me dijo que estaba siendo solicitado por un abogado que se presentó como el abogado del señor Álvaro Uribe Vélez y que debía hablar con él”.

La exesposa del exparamilitar, contó que incluso, en una anterior reunión, Monsalve había decidido no recibir a Cadena, “porque no tenía cómo registrar o soportar lo que se iba a hablar en la reunión, y él quería garantizar su seguridad y dejar constancia de lo que se tratara”.

Conversaron, entonces, sobre cuál sería el dispositivo apropiado para grabar clandestinamente el encuentro, y que pudiera pasar desapercibido en la prisión.

Deyanira le cuenta a la fiscal: “Le dije/ ‘Déjeme revisar’, y entré a una página de internet desde mi computador personal. Encontré una tienda espía donde vendían múltiples objetos como gafas, esferos y relojes diseñados para ese tipo de grabaciones”.

En ese momento… concluyó que un reloj con grabadora sería la mejor alternativa.

“Un reloj es un objeto común que los presos pueden usar dentro de la cárcel, así que se compró el reloj espía”, concluyó.

¿Quién ingresa el reloj espía a la cárcel para grabar la conversación entre Cadena y Monsalve?

La expareja de Juan Guillermo Monsalve manifestó que el abogado Héctor Romero le ayudó a entrar el reloj a La Picota, a cambio de $500.000 o $1.000.000.

Las cuestionadas interceptaciones que ordenó la Corte Suprema en 2018

Las interceptaciones, que fueron realizadas en 2018 por Óscar Humberto Álvarez Muñoz, técnico investigador del CTI, causaron gran polémica en este caso. Los abogados del expresidente las califican como “ilegales”, dado que fueron ordenadas contra el senador Nilton Córdoba, y, por un supuesto error en el teléfono chuzado, la Corte Suprema termino escuchando las conversaciones del expresidente Álvaro Uribe y su abogado, Diego Cadena.

A pesar de su controvertido origen, fueron validadas como pruebas, que resultaron fundamentales en el juicio, pues la Fiscalía consideró que allí se hablaría de las personas que tendrían que retractarse por vincular al exmandatario con grupos paramilitares.

Lo que se escuchó de las llamadas entre Uribe y Cadena

-En una de las llamadas interceptadas se escuchó una razón que mandó el expresidente Uribe al condenado paramilitar, Juan Guillermo Monsalve: “Que él está muy aburrido porque él mintió, que quiere desmontar eso, que además le prometieron un poco de beneficios. Pero él no ha querido recibir el abogado porque él no está seguro que es el abogado que yo mando. Sí. Ese es el doctor Diego Cadena, yo lo único que necesito es que diga la verdad, porque eso es para la Corte Suprema (…) Ahora, si allá hubo paramilitares, que también lo diga, pero que diga la verdad”.

-Uribe dijo: “Esto es muy triste que el coronel que estaba a cargo diga no, allá estaba era el Ejército y que este tipo diga que había paramilitares”. Cadena le respondió: “Claro, pero lo más importante es lo que él va a decir, que le ofrecieron unos beneficios, pero que él va a decirle la verdad a la corte y aclarar qué fue lo que pasó”.

- “Tuso Sierra fue extraditado por mi Gobierno (…) tiene unos amigos en Antioquia y les ha contado lo siguiente: Piedad Córdoba y Cepeda le ofrecieron beneficios que cuando saliera de la cárcel de Estados Unidos lo mandaban a Suiza si me acusaba a mí. Él le dijo que ni me conoce. Es verdad. Entonces yo le pedí un video”: se escucha a Uribe en conversación con Cadena.

-“Presidente, mi sugerencia es la siguiente: cuando yo contacté a este señor, para que nos esclareciera mediante una declaración de extrajuicio él me mandó esta razón, me dice, ‘mire, yo para dar cualquier declaración debo pedirle permiso a mis agentes de Washington’; yo le voy a pedir nuevamente y respetuosamente al señor que nos adelante para asegurar la verdad, presidente, porque ya luego empiezan los ofrecimientos de terceras personas”, le dijo Cadena a Uribe.

-En otra grabación, Uribe dice a Cadena: “Eso no es capaz de manejarlo Jaime Granados y también lo digo con tristeza, ni Jaime Lombana, esto es mucho descuido, lo que yo me he encontrado en el archivo de lo que yo hice como Gobernador: imagínese, tengo 93 denuncias contra paramilitares y guerrillas, y me dejan avanzar estos procesos, ‘eso es negligente’”.