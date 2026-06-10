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10 jun 2026 Actualizado 20:00

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Fiscalía confirmó hallazgo de empresario costarricense y causa de la muerte: falla cardiaca

Se trata de Alejandro Calderón Hernández de 42 años fue reportado como desaparecido desde el pasado viernes 29 de mayo.

Imagen de referencia de cadáver. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de cadáver. Foto: Getty Images / Soumen Hazra

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La Fiscalía General de la Nación confirmó que el cuerpo hallado en un hostal del barrio La Favorita del centro de Bogotá, corresponde al de Alejandro Calderón Hernández, el empresario costarricense de 42 años que había sido reportado como desaparecido desde el 29 de mayo.

Según se conoció el cadáver fue hallado el sábado 30 de mayo y de inmediato fue trasladado a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se estableció la plena identidad.

“Se concluyó que era el ciudadano costarricense reportado como desaparecido el 29 de mayo”, detalló la Fiscalía.

Agregó que “De igual manera, los análisis indican que habría muerto por una falla cardiaca”.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá asumió la indagación del caso.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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