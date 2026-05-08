Este Gobierno es indolente con la oposición: director del Centro Democrático por atentado a concejal

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“Este gobierno es indolente con la oposición”: director del Centro Democrático tras atentado contra concejal

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, pasó por los micrófonos de 6AM W y denunció una escalada de violencia contra integrantes de su colectividad tras el asesinato de Mileady Villada, presidenta del Concejo de Obando, en Valle del Cauca.

Vallejo aseguró que ya son “cuatro líderes asesinados del Centro Democrático en menos de un año”, entre los que está el exprecandiato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay.

“Pareciera que este gobierno y los grupos criminales quisieran arrasar con la oposición; el gobierno con la estigmatización permanente y los grupos criminales a punta de fusil y pistola”, sostuvo.

En el caso de Villada, explicó que no había reportado amenazas directamente al partido, pero conocieron que sí aparecía mencionada en panfletos intimidatorios junto a otros líderes políticos de Obando.

“Lo que sabemos por el liderazgo que tenía Mileady es que perfilaba como una próxima candidata a la alcaldía de Obando”, dijo Vallejo.

Vallejo además cuestionó la respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) frente a las solicitudes de seguridad hechas por el partido: “Nosotros enviamos semanalmente cartas y comunicaciones, pareciera rogando que nos cuidaran”, aseguró.

Y agregó que el Gobierno ha sido “indolente e indiferente” frente a la seguridad de quienes ejercen la oposición política en Colombia.

Choque con María Fernanda Cabal

Vallejo también se refirió a las tensiones internas en el Centro Democrático luego de las declaraciones de la senadora María Fernanda Cabal, quien denunció supuestos maltratos, por lo cual estaría en el proceso de crear un nuevo partido.

“La pelea política fatiga a la ciudadanía (...) lo importante no es la pelea política, aquí lo importante es cómo vamos a resolver los problemas de los colombianos (...) Hemos actuado bien, con decencia y con amor por Colombia”, dijo.