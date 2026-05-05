“Fui maltratada, puse en riesgo mi vida y la de mi familia por apoyar a Uribe”: María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal habló en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio sobre su salida del Senado, su relación con el expresidente Álvaro Uribe y las tensiones internas dentro del Centro Democrático que, según dijo, marcaron su camino político reciente.

“Déjenme salir con altura”

Cabal aseguró que, tras varios episodios dentro del partido, tomó la decisión de apartarse y buscar nuevos rumbos políticos. Sin embargo, enfatizó que ese proceso no fue sencillo.

“Siento que fui maltratada, así se lo manifesté al director del partido. Pedimos la escisión: déjenme salir con altura. Es que además me lo merezco”, afirmó.

La senadora sostuvo que no encontró reglas claras dentro del Centro Democrático y que eso terminó por generar un ambiente en el que ya no se sentía respaldada. “Cuando usted recibe eso, siente que ya no cabe, que ya no lo quieren”, agregó.

“Puse en riesgo mi vida por defender a Álvaro Uribe”

En su intervención, Cabal también se refirió a su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe, a quien ha respaldado durante años.

“Yo puse en riesgo mi vida y la de mi familia por convicciones y por defender causas en las que creo. Y por defender al presidente Uribe, al que he admirado y al que he querido”, señaló.

La congresista también insistió en que su lealtad fue constante, pero que dentro del partido hubo sectores que terminaron afectando su permanencia y proyección.

Tensiones dentro del uribismo

Cabal aseguró que existieron “malquerientes” dentro del círculo cercano al expresidente que influyeron en su situación política.

“Siempre hubo personajes dentro de la campaña que eran inmensos malquerientes. Así es muy difícil uno poder sacar adelante con éxito una candidatura (...) Nos pusimos a pelear con ellos para después terminar viéndolos juntos en fotografías”, aseguró.

“Aquí no valía hacer la tarea bien, siempre algo terminaba sacándome del espectro (...) Yo me siento terriblemente defraudada; no hubo reglas claras y no las hay aún”, agregó.

Incluso, fue más allá al afirmar que nunca sintió que fuera la candidata respaldada plenamente por Uribe. “Creo que a mí nunca me quisieron como candidata”, expresó.

¿Cuál será su nuevo rumbo político?

De cara al futuro, la senadora confirmó que su intención es crear una nueva plataforma política y proyectarse a largo plazo.

“Quiero hacer movimiento, quiero hacer partido y quiero construir país”, afirmó, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de aspirar nuevamente a la presidencia en 2030.

Cabal concluirá su periodo en el Congreso el 20 de julio y, desde entonces, aseguró que iniciará una nueva etapa política por fuera de las estructuras tradicionales que la acompañaron durante los últimos años.

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