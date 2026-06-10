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10 jun 2026 Actualizado 12:19

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Cúcuta

Autoridades identifican víctimas de masacre en zona rural de Cúcuta

Cuatro de las cinco personas asesinadas registran antecedentes

Masacre en Cúcuta, cinco personas asesinadas / Foto Archivo

Masacre en Cúcuta, cinco personas asesinadas / Foto Archivo(Foto archivo Caracol Radio)

Masacre en Cúcuta, cinco personas asesinadas / Foto Archivo
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Las autoridades lograron establecer las identidades de las cinco personas que fueron asesinadas entre la ciudad de Cúcuta y el municipio de Puerto Santander, en el área metropolitana de esta ciudad el pasado lunes en horas de la madrugada.

Los hechos violentos inicialmente se presentaron en la vereda La Jarra, en el corregimiento de Agua Clara donde fueron asesinados Breiner Diaz Diaz, Víctor Moncada y un menor de edad de 14 años.

Unos kilómetros más adelante en el sector de Oripaya, fueron encontrados los cuerpos de Jerickson Adrián Villamil y Cristian Camilo Zuluaga.

Las autoridades judiciales han advertido que cuatro de las cinco víctimas registran anotaciones judiciales de acuerdo a los actos urgentes que se han adelantado.

Además se trata de establecer los móviles que rodearon estas muertes violentas y que grupo armado ilegal sería responsable de este hecho violento.

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