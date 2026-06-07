Un muerto y cinco heridos dejó deslizamiento de tierra sobre una vivienda en Ocaña. / Foto: Cortesía.

Ocaña

Las fuertes lluvias presentadas las últimas horas en Ocaña, Norte de Santander, provocó el deslizamiento de tierra sobre una vivienda en el barrio San Fermín, dejando como saldo una persona muerta y cinco más lesionadas.

“Organismos de socorro, personal de ambulancias, la Defensa Civil, bomberos, gestión de riesgos, trabajaron por más de una hora y media para rescatar seis personas que habían quedado sepultadas por una alud de tierra en el barrio San Fermín”, explicó a Caracol Radio, Gustavo Paba, Secretario de Gestión de Riesgos de ese municipio.

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De acuerdo con el funcionario, “cuatro menores de edad y una persona de sexo femenino resultaron lesionadas y, lamentablemente, una persona de sexo masculino pierde la vida en el lugar”.

La víctima fue identificada como Jhoan Sebastián Cáceres, de 26 años.

Los heridos presentan traumas en sus extremidades y heridas en sus cráneos.