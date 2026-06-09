Una motocicleta y dinero en efectivo recibió presunto homicida de la líder ambiental Diana Rodríguez. / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander

De acuerdo con las autoridades Víctor Eligio del Toro Charriz, presuntamente actuó por encargo y a cambio de una retribución económica atravesó un tronco sobre la vía por la que transitaba habitualmente la lideresa ambiental Diana Carolina Rodríguez Madrigal, obligándola a detenerse, cuando ella se dirigía en una motocicleta hacia su vivienda, ubicada en zona rural de San Cayetano, Norte de Santander.

Cuando esto ocurrió, al parecer, la abordó y la atacó con un martillo y un trinche, causándole la muerte, asegura la Fiscalía.

Posteriormente, se habría apoderado del teléfono celular de la mujer, abandonó el cuerpo en una zona boscosa y ocultó los elementos utilizados en la agresión. Días después recibió una motocicleta y dinero en efectivo como pago.

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De acuerdo con la investigación, la acción violenta estaría relacionada con la labor de liderazgo ambiental que ejercía Diana Carolina Rodríguez Madrigal y las denuncias que promovía por posibles irregularidades en la operación de hornos de coquización y su impacto sobre los ecosistemas.

Del Toro Charriz fue imputado por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. Los cargos no fueron aceptados y por decisión de un juez de control de garantías el procesado deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Era su amigo de infancia

En diálogo con Caracol Radio, Yelitza Rodríguez, hermana de la líder ambiental asesinada, aseguró que el presunto homicida es una persona muy cercana a su familia.

“Sí, lo conocemos de toda la vida“, aseguró Rodríguez, quien explicó que el hoy capturado fue “criado con nosotros, en el mismo barrio de donde nosotros somos”.