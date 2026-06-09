¡No se lo pierda! SENA extiende convocatoria para estudiar carreras técnicas y tecnológicas

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) extendió su fecha de inscripción de la III Convocatoria Nacional de Formación de 2026, que incluye más de 67.000 cupos para personas interesadas en fortalecer sus conocimientos, mejorar su perfil laboral o emprender un proyecto productivo.

La convocatoria estará abierta para toda la población y contempla programas en modalidad presencial y a distancia. Los cupos están distribuidos en diferentes niveles de formación: tecnólogo, técnico, auxiliar, operario y profundización técnica, permitiendo que personas con distintos niveles educativos puedan acceder a la oferta.

Las inscripciones estuvieron habilitadas entre el 5 y el 9 de junio, pero se extendieron hasta el 11 de junio y quienes continúen en el proceso deberán presentar las pruebas web programadas para los días 16 y 17 de junio, requisito necesario para avanzar hacia la matrícula.

¿Cómo se puede inscribir?

Debe ingresar al portal web oficial del SENA https://betowa.sena.edu.co. Diríjase al apartado de ‘Registrarse’. Diligencie sus datos personales Proceda a aceptar los términos y condiciones de la página. Aquí deberá finalizar el registro y así ya quedará habilitado en el sistema de la oferta e inscripción.

Ya registrado, podrá escribir en el buscador el programa de su interés, conocer los requisitos y documentos exactos para cada oferta y seguir los pasos lineados por la plataforma para inscribirse.

¿Qué incluye la convocatoria?

Según el SENA, está dirigida a toda la comunidad, incluyendo población campesina, personas con discapacidad, comunidades afrocolombianas, indígenas, población LGBTIQ+ y mujeres. Además, podrán participar ciudadanos extranjeros que tengan su situación migratoria regularizada en el país.

La mayor parte de los cupos se concentra en programas técnicos. En total, hay 41.670 oportunidades de formación en áreas que actualmente, tienen alta demanda en el mercado laboral, como asistencia administrativa, programación de software, recursos humanos, logística, sistemas teleinformáticos y procesos contables y financieros.

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La entidad recordó que para ingresar a programas auxiliares, operarios y técnicos no es obligatorio contar con un título académico, mientras que para los tecnólogos sí se exige ser bachiller y haber presentado las pruebas Saber 11. La edad mínima para acceder a la formación titulada es de 14 años.