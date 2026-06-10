Juan Carlos Florián presentó su renuncia al Consulado de Colombia en Bruselas

Juan Carlos Florián Silva presentó su renuncia al cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores adscrito al Consulado General de Colombia en Bruselas, Reino de Bélgica, según un documento conocido por Caracol Radio.

La dimisión fue radicada el 10 de junio de 2026 ante el despacho del presidente Gustavo Petro. En la carta, dirigida al jefe de Estado, Florián informó que dejará el cargo para el que había sido nombrado mediante el Decreto 0117 del 30 de enero de 2026.

“Por medio de la presente presento mi renuncia, a partir de la fecha, al cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, código 2114, grado 15, de la Planta Global del Ministerio de Relaciones Exteriores”, dice el documento.

En la comunicación, el exfuncionario agradeció la confianza depositada por el Gobierno y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y de las diversidades.

“Agradezco su confianza para que yo ejerza cargos públicos de importante relevancia y le reitero mi compromiso incansable por la defensa de los derechos de las diversidades humanas en Colombia y en el mundo”, mencionó.

Florián se integraría a la campaña de Iván Cepeda

De acuerdo con fuentes consultadas por Caracol Radio, tras su salida del servicio diplomático, Florián se sumaría a la campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la recta final hacia la segunda vuelta.

No obstante, hasta el momento ni Florián ni la campaña de Cepeda han emitido un pronunciamiento oficial sobre el rol que desempeñaría dentro del equipo político.

Su nombramiento enfrenta un proceso judicial

La renuncia se conoce pocos días después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitiera una demanda de nulidad electoral presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular contra su nombramiento como Segundo Secretario de Relaciones Exteriores.

En esa decisión, el tribunal decretó la suspensión provisional de su designación en el Consulado General de Colombia en Bruselas mientras avanza el proceso judicial, el cual cuestiona la legalidad de su nombramiento.