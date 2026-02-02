Juan Carlos Florián fue nombrado en consulado de Bruselas a tan solo un día de la Ley de Garantías

Una nueva designación se dio a tan solo un día de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, se trata del exministro Juan Carlos Florián, quien fue nombrado como Segundo Secretario de Relaciones Exteriores en el consulado de Bruselas, Bélgica.

La designación en provisionalidad fue hecha el 30 de enero, bajo el decreto 0117 de 2026 firmado por el presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio.

El decreto designa en provisionalidad a Juan Carlos Florián Silva, en el cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, código 2114, grado 15, de la Planta Global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Bruselas, Reino de Bélgica.

Lo curioso del asunto es que el decreto fue firmado a tan solo un día de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, es decir el 30 de enero y justo en medio del escándalo del Gobierno detrás de las declaratorias de insubsistencias en varias entidades entre ellas la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y la contratación de personas en Colpensiones y el Ministerio del Trabajo.

¿Por qué salió Juan Carlos Florián del MinIgualdad?

La salida de Juan Carlos Florián del Ministerio de la Igualdad y Equidad de Género, sorprendió a varios entre ellos al mismo exministro, quien fue citado a una reunión en Casa de Nariño sin saber que le iban a notificar su salida del Gobierno.

Y es que la baja ejecución presupuestal sumado a los problemas que ha tenido la cartera para su paso en el Congreso de la República, no le habría caído muy bien al presidente Gustavo Petro. Por lo que solicitó la salida de Florián de la cartera, pero no lo dejó desprotegido, pues aterrizó en el consulado de Bruselas.