Funza alcanza 100% de efectividad en procesos de defensa del derecho a la salud

Cundinamarca

Indicaron desde la Alcaldía de Funza que, a la fecha, el municipio ha gestionado 3.349 PQRS y 810 acciones de tutela durante la vigencia 2024–2026, logrando resultados favorables en la totalidad de los casos, lo que ha permitido que 1.074 personas accedan oportunamente a citas médicas, tratamientos y medicamentos y así garantizar la atención de los ciudadanos frente a barreras impuestas por las EPS.

Según indicaron, este acompañamiento no solo se brinda en el casco urbano, sino que también llega a las zonas rurales, garantizando que todos los funzanos, sin importar su ubicación, puedan ejercer plenamente su derecho a la salud.

“En Funza no permitimos que se vulneren los derechos de nuestros ciudadanos. La salud no es un favor, es un derecho, y desde esta Administración estamos comprometidos en defenderlo con todas las herramientas legales necesarias”, aseguró la alcaldesa Jeimmy Villamil.

La estrategia ha sido clave para reducir los tiempos de respuesta y eliminar barreras de acceso al sistema de salud, brindando soluciones efectivas a quienes enfrentan negativas o dilaciones por parte de las EPS, es por eso que la Administración Municipal invita a la comunidad a acercarse a la Secretaría de Salud, ubicada en la Calle 11 No. 9-15, donde se brinda atención de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., para recibir orientación y acompañamiento en la defensa de sus derechos.