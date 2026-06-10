Comisión de Acusación abrió investigación previa contra presidente Petro por caso de aviones Gripen

Este miércoles, 10 de junio, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara abrió investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por la denuncia relacionada con la compra de 17 aviones Gripen.

La representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta ordenó recaudar pruebas, solicitar información a entidades del Estado y escuchar en declaración jurada al ministro de Defensa.

¿De qué va la investigación en contra del presidente Gustavo Petro?

La investigación se relaciona con la adquisición de 17 aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab, una operación estimada en más de 16 billones de pesos, anunciada por el Gobierno Nacional en noviembre de 2025.

La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por la denuncia presentada en relación con la compra de 17 aviones de combate Gripen a la compañía sueca Saab, negocio que tendría un valor superior a los 16 billones de pesos y que fue anunciado por el Gobierno Nacional el 14 de noviembre de 2025.

Ordenes dadas por Gloria Arizabaleta relacionadas con el caso de aviones Gripen

La decisión quedó consignada en el Auto de Sustanciación No. 01 del radicado 7187, firmado por la representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral, quien dispuso “avocar conocimiento de las presentes diligencias de carácter penal” y “ordenar la apertura de investigación previa en materia penal”.

La congresista también ordenó la práctica de varias pruebas para establecer las circunstancias que rodearon el proceso de adquisición de las aeronaves de combate. Entre las decisiones adoptadas figura la solicitud de información al Ministerio de Defensa, entidad que deberá remitir toda la documentación relacionada con la compra de los aviones Gripen.

Investigación en contra de Veronica Alcocer por compra de aviones Gripen

Igualmente, la representante investigadora dispuso “ordenar la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación a fin de que se investigue a la señora Verónica Alcocer por los hechos aquí denunciados”.

El auto ordena además solicitar a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República copia de los procesos que eventualmente se adelanten por los mismos hechos, así como recibir mediante certificación jurada el testimonio del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez.

Dentro de las pruebas decretadas también se requirió a la Presidencia de la República para que entregue documentación relacionada con la calidad foral y el acta de posesión del presidente Gustavo Petro.

La actuación corresponde a una etapa preliminar de investigación, en la que la Comisión de Acusación busca recaudar elementos probatorios y verificar los hechos denunciados antes de adoptar una decisión de fondo sobre el caso.

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