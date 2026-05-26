Comisión de Acusación abre investigación penal de oficio contra el presidente Petro

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro por una presunta intervención en política.

La decisión quedó consignada en un documento fechado el 26 de mayo de 2026 y firmado por Gloria Elena Arizabaleta Corral, presidenta de esa célula legislativa, en el que se solicita asignar un número de radicado para iniciar formalmente el trámite correspondiente.

En el oficio, dirigido al secretario de la Comisión, Jairo Fabián Corzo Ordóñez, se señala que la actuación se origina por las recientes declaraciones y publicaciones realizadas por el mandatario en redes sociales relacionadas con las próximas elecciones presidenciales.

El documento indica que la Comisión actúa con base en las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 y la Ley 5ª de 1992, y menciona el presunto delito de intervención en política contemplado en el artículo 422 del Código Penal.

“Se ve en la obligación legal (...) de iniciar investigación penal de oficio correspondiente por el delito de Intervención en Política”, señala el texto oficial.

Ahora, el siguiente paso será la asignación del radicado y el inicio formal del proceso dentro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

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