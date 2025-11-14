Gobierno cierra compra de aviones Gripen por 16,5 billones: se pagarán $100 mil millones en 2026

El Gobierno Nacional cerró la negociación con la empresa sueca Saab para la compra de 17 aviones de guerra Gripen, valorados en 16,5 billones de pesos.

Ese dinero, se debe empezar a desembolsar en el año 2026, inicialmente serán 100 mil millones. No obstante, los aviones empezarán a llegar a Colombia en el año 2027 y se tiene previsto que, el último avión llegue en el año 2032 a territorio colombiano.

Esta compra se cataloga como la segunda compra pública más grande del siglo en el país, después de la inversión realizada para la compra del metro de Bogotá.

Se espera que el contrato se firme de forma oficial en la ceremonia de conmemoración por los 216 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la ciudad de Cali, este 14 de noviembre.