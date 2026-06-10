Gobierno responde por crisis en salud y atribuye problemas a fallas históricas de las EPS

En medio de la controversia por la crisis del sistema de salud y los cuestionamientos de sectores de la oposición sobre una presunta falta de recursos, el Ministerio de Salud defendió su gestión y aseguró que las dificultades que enfrenta el sector obedecen a problemas estructurales acumulados durante décadas y no a una desfinanciación reciente.

A través de un comunicado, la cartera rechazó las afirmaciones de dirigentes opositores y sostuvo que las barreras en el acceso a servicios, las demoras en la atención y las dificultades en la entrega de medicamentos fueron advertidas desde 2008 por la Corte Constitucional y no corresponden exclusivamente al actual Gobierno.

La cartera también aseguró que durante los últimos cuatro años la Unidad de Pago por Capitación (UPC), aumentó cerca de 21 billones de pesos en términos reales y que el presupuesto del sector salud creció alrededor de 25 billones de pesos, por lo que consideró que la crisis no puede explicarse únicamente por una falta de financiación.

Según el Ministerio, las dificultades actuales responden a problemas históricos de administración, insolvencia y acumulación de deudas por parte de las EPS. Además, señaló que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, ha fortalecido el mecanismo de giro directo para facilitar la transferencia de recursos a hospitales, clínicas y proveedores.

En ese orden de ideas, el ministerio pidió una disculpa pública por las críticas dirigidas a los Equipos Básicos de Salud y defendió la labor de cerca de 90.000 trabajadores del sector vinculados a esa estrategia. La cartera aseguró que actualmente funcionan 10.983 equipos en los 32 departamentos y los 1.123 municipios del país.

El Gobierno también sostuvo que las intervenciones a las EPS no son el origen de la crisis y recordó que, de las 157 entidades autorizadas para operar desde 1994, 130 han sido liquidadas o se encuentran en proceso de liquidación, situación que, a señalamiento de la cartera de salud, evidencia problemas de sostenibilidad financiera previos a la actual administración.