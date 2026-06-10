Colombia preside el Consejo de Seguridad de la ONU: Petro cuestiona apoyo de Trump a Abelardo

President of Colombia Gustavo Petro speaks during a United Nations Security Council meeting on the Middle East, at UN Headquarters in New York, on June 10, 2026. Colombian President Gustavo Petro is in New York to chair the UN open debate on the Middle East. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Colombia asumió la presidencia temporal que ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El presidente Gustavo Petro presentó su intervención, acompañado de canciller canciller Rosa Villavicencio y la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata. .

Durante su intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro habló sobre los dos problemas que considera que tiene la humanidad: una inteligencia artificial sin regulación y una crisis climática sin planificar globalmente la descarbonización.

Aseguró que la inteligencia artificial no puede ser manejada por interés privados de Estados Unidos o China, y que debe ser regulada global y públicamente.

Cuestionó a Trump

En el momento que estaba hablando sobre la importancia de la comunicación para solucionar los conflictos globales, el presidente se refirió a su relación con el mandatario Donald Trump.

El presidente Gustavo Petro acusó al mandatario de EE. UU., Donald Trump, de romper la Constitución por apoyar “explícitamente” a un candidato a la Presidencia de Colombia.