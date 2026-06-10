“Es un oficio sin pies ni cabeza”: Angélica Lozano ante posible suspensión del presidente Petro

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, la congresista del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, se refirió a la decisión de presidenta e investigadora de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, de ordenar una suspensión provisional (hasta el 21 de junio) del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.

“No lo entiendo, es muy raro porque es un oficio sin pies ni cabeza”, dijo.

Lozano explicó que los procesos en la Comisión de Acusaciones suelen iniciar por una denuncia formal presentada por un ciudadano y no de manera oficiosa: “En la Comisión de Acusaciones todo se evalúa por queja. Cualquier persona que ponga una queja o una denuncia contra un aforado puede iniciar el proceso”.

Además, recordó que la comisión está integrada por 15 representantes y que las decisiones deben ser adoptadas por mayoría.

“Una sola representante, por más presidenta de la comisión, no puede tomar la decisión; necesita mínimo ocho de los 15 integrantes para que eso se decida”, mencionó.

De igual manera, la senadora detalló que, incluso si la Comisión de Acusaciones aprobara una medida de este tipo, todavía tendría que ser estudiada por otras instancias del Congreso.

“Supongamos que se aprueba, que ocho personas dicen sí, igual pasa a la plenaria de la Cámara y allí se sustenta”, explicó.

Según Lozano, después de ese paso el proceso llegaría al Senado, donde una comisión integrada por cinco senadores abogados de distintos partidos tendría que analizar el caso y emitir una recomendación.

“Sólo con la aprobación de la plenaria del Senado, ahí sí podría suspenderse al presidente o algún aforado”, concluyó.