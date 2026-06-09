Petro responde a Abelardo de la Espriella: “Se desdice de lo que ya dijo”
El presidente respondió a los señalamientos que hizo en su contra el candidato De la Espriella en 6AM W.
Ante los señalamientos que el candidato hizo en su entrevista con 6AM W, el presidente Gustavo Petro cuestionó varias de las propuestas de Abelardo de la Espriella, por las consecuencias que asegura podrían traer para el país.
El mandatario reiteró en que propuestas como implementar el fracking y cambiar de corriente política, le afectarán a Colombia.
Denuncia sobre compra de votos
También, respondió a la denuncia sobre presunta compra de votos para la segunda vuelta presidencial.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...