Petro responde a Abelardo de la Espriella: “Se desdice de lo que ya dijo”

Ante los señalamientos que el candidato hizo en su entrevista con 6AM W, el presidente Gustavo Petro cuestionó varias de las propuestas de Abelardo de la Espriella, por las consecuencias que asegura podrían traer para el país.

El mandatario reiteró en que propuestas como implementar el fracking y cambiar de corriente política, le afectarán a Colombia.

Denuncia sobre compra de votos

También, respondió a la denuncia sobre presunta compra de votos para la segunda vuelta presidencial.