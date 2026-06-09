Incautaron más de cinco toneladas de marihuana tras persecución policial en Valle del Cauca

La Policía Nacional incautó 5.545 kilos de marihuana tipo creepy que eran transportados en un camión por vías del Valle del Cauca, luego de una persecución policial que terminó con el vehículo accidentado en una vía alterna.

El procedimiento se registró en la vía que comunica a Villa Rica con Palmira, a la altura del corregimiento El Ortigal, jurisdicción del municipio de Florida, donde uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte le ordenaron detenerse al conductor de un vehículo de carga.

Según la Policía, el conductor ignoró la señal de pare, emprendió la huida y realizó maniobras peligrosas que pusieron en riesgo a los uniformados y a otros usuarios de la carretera. Tras el seguimiento, el camión colisionó y el hombre escapó hacia una zona de cañaduzales.

Al inspeccionar el vehículo, las autoridades encontraron 226 paquetes con una sustancia similar a la marihuana, con un peso bruto de 5.545 kilogramos. El cargamento, según la Policía, tendría un valor cercano a los 4.365 millones de pesos y equivaldría a más de 5,5 millones de dosis.

El camión incautado, de marca Sinotruk, fue avaluado en aproximadamente 238 millones de pesos.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía, coronel Jair Alonso Parra Archila, aseguró que este resultado evita que más de cinco millones de dosis lleguen al mercado ilegal.

“Esta contundente incautación evita que más de cinco millones de dosis de marihuana lleguen a las calles del país y fortalece nuestra ofensiva permanente contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico”, afirmó el oficial.

El coronel Parra también señaló que el procedimiento evidenció el riesgo que asumieron los uniformados durante la persecución.

“Nuestros policías actuaron con profesionalismo y determinación frente a un conductor que intentó evadir los controles y embestir al personal uniformado”, dijo.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y capturar al conductor y a los responsables del cargamento, que, según información de inteligencia, tendría relación con redes criminales que delinquen en esta región del país. El caso quedó a disposición de la Fiscalía del Valle del Cauca.