Jefe de la delegación confirmó que continúan diálogos con Comuneros del Sur pese a fuga de ‘Tito’

Carlos Erazo, jefe de la delegación gubernamental en los diálogos con Comuneros del Sur

El jefe de la delegación gubernamental en los diálogos con Comuneros del Sur, Carlos Erazo, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la fuga de alias ‘Tito’ y las implicaciones que podría tener en el proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno Nacional y el grupo armado.

A pesar de que no se ha logrado un acuerdo final, Erazo aseguró que las negociaciones continúan y se ha logrado avances en los casi dos años de negociación.

Lea también: No intervendré páramos ni saltaré norma ambiental: Abelardo de la Espriella sobre el fracking

“Nosotros condenamos de una forma firme este hecho que atenta contra la confianza que se ha venido dando en el transcurso de estos 19 meses de diálogo y negociación con el Grupo Comuneros del Sur”, aseguró el jefe de la delegación gubernamental.

De igual manera, Carlos Erazo reveló que, por su fuga, se procedió a revocar la gestoría de paz de Luis Alberto Villota, alias ‘Tito’, y, a través de consultas, se va a revisar el papel que vienen desarrollando ocho gestores de paz de Comunidad del Sur que están realizando actividades en cumplimiento de los acuerdos suscritos en la mesa.

Pese a esto, el jefe de la delegación gubernamental contó que se han logrado avances y firmar acuerdos, sin llegar a uno final.

“Con el grupo Comunero del Sur aún no hemos logrado suscribir un acuerdo final, sigue siendo un actor ilegal en el territorio que desarrolla actividades ilegales. Sin embargo, hemos logrado en el transcurso de estos casi dos años suscribir 12 acuerdos que han redundado en beneficio de las mismas comunidades“, explicó Erazo.

Le puede interesar: Petro y Cepeda están jugando al policía malo y bueno: De la Espriella sobre resultados electorales

El jefe de la delegación señaló que algunos de los acuerdos que se han desarrollado son el desminado humanitario, en el que están participando comuneros. Asimismo, referente a la protección de los derechos de la infancia, se han desvinculado 11 menores de edad.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 04:32 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio en vivo: