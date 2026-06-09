Ningún candidato podrá hablar de fraude: exprimer ministro Javier Velásquez sobre elecciones en Perú

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Javier Velásquez, quien primer ministro, expresidente del Congreso y candidato a la presidencia del Perú, conversó con 6AM W acerca de las elecciones de segunda vuelta en el vecino país entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

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Destacó que, a pesar de los problemas que se presentaron en la primera vuelta presidencial, la segunda fue “impecable”, por lo que “ninguno de los dos candidatos podrá tener la posibilidad de hablar de fraude”.

Mencionó que con el pasar de las horas, el escrutinio comenzó a mostrar que se revierten los votos a favor de Keiko Fujimori.

“Keiko ganará la elección y lo primero que debe hacer son alianzas políticas y sociales”, afirmó.

No obstante, resaltó la baja votación de ambos candidatos, pues solo una de cada diez personas los votaron en primera vuelta. Ahora, en la segunda, la mitad del país los votó.

Asimismo, se mostró optimista con que con el nuevo gobierno se restablezca la estabilidad política, pues de otra manera no se pueden combatir el sicariato y el crimen organizado, “mucho menos la calidad de la educación”.

Escuche la entrevista completa aquí: