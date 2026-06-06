Procuraduría condenó crimen de periodista Cristian Herrera

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, condenó el crimen del periodista Cristian Herrera, ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).

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Sobre el mediodía de este sábado 6 de junio del 2026, el periodista judicial de la ciudad de Cúcuta, Cristian Herrera, fue asesinado por un sicario que le disparó en múltiples oportunidades.

De acuerdo con la información preliminar conocida por Caracol Radio, el reconocido periodista judicial, quien hace parte de la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) en el departamento, se encontraba en el barrio Quinta Oriental de la ciudad, visitando a un familiar, cuando fue sorprendido por sicarios que le habrían disparado al menos en seis oportunidades.

El comunicador social alcanzó a ser llevado a un centro hospitalario de la ciudad, hasta donde llegó sin signos vitales, debido a la gravedad de sus heridas.

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En ese sentido, el jefe del Ministerio Público le pidió a las autoridades que avancen en la investigación y que se conozca quién perpetró el atentado.

Además, solicitó “a las autoridades competentes avanzar en la investigación de este hecho para identificar y judicializar a los responsables, a la vez que exige garantías plenas para el ejercicio de periodismo en todas las regiones del país”.

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