Periodistas de Cúcuta exigen avances en la investigación por el asesinato de Cristian Herrera

Periodistas de Cúcuta realizaron un plantón en el Parque Santander para exigir celeridad en las investigaciones por el asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido el pasado fin de semana en la capital nortesantandereana.

Durante la jornada, los comunicadores solicitaron a las autoridades avances concretos en el proceso judicial y reclamaron mayores garantías para el ejercicio de la prensa en la región.

Gabriel Angarita, presidente del Círculo de Periodistas y Comunicadores de Norte de Santander, aseguró que el principal objetivo de la manifestación es exigir respuestas frente al crimen. “El objetivo es claro y contundente: exigirle a las autoridades celeridad y resultados prontos de esta investigación por el asesinato de nuestro compañero Cristian Herrera”, afirmó.

El representante del gremio señaló que la muerte del comunicador ha generado preocupación entre los periodistas de la región. “Ha sido un golpe muy duro para el periodismo. Estamos indignados, estamos tristes, pero también muy molestos por lo que está pasando en nuestra región”, expresó.

Angarita advirtió que este hecho genera temor entre quienes ejercen la labor informativa. “Efectivamente limita nuestra labor, asusta y preocupa. Eso hace que la libertad de prensa esté amenazada”, manifestó.

Asimismo, cuestionó la falta de resultados en las primeras horas de la investigación y pidió una mayor presencia de las instituciones encargadas de proteger los derechos de los periodistas. “Esto preocupa mucho porque las autoridades y los entes territoriales no han aparecido para decirnos qué garantías nos van a entregar ni para ayudarnos a presionar resultados en las investigaciones”, puntualizó.

Los periodistas insistieron en la necesidad de esclarecer quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales del crimen y reiteraron su llamado para que el caso no quede en la impunidad.