La FLIP condenó el homicidio del periodista Cristian Herrera en la ciudad de Cúcuta

Cúcuta

"Hoy el periodismo colombiano nuevamente está de luto“, de esta manera la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condenó el homicidio del reconocido periodista judicial Cristian Herrera en la ciudad de Cúcuta.

"Nos duele profundamente el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta. Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y para la democracia“, dice la fundación.

Es de resaltar que Cristian Hernando Herrera Nariño hacía parte de la junta directiva de la FLIP y trabajaba por la libertad de prensa en el departamento de Norte de Santander.

"Para la FLIP, este es un golpe devastador. Cristian fue corresponsal en Norte de Santander y actualmente integraba el Consejo Directivo“.

En este pronunciamiento público, la FLIP resaltó que “Herrera había denunciado recientemente hechos de corrupción y problemáticas de orden público en la ciudad”.

Concluyen indicando que “Desde la FLIP estamos documentando el caso y haciendo seguimiento a la situación”.