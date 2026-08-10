Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 ago 2026 Actualizado 13:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Corponor monitorea situación ambiental por incendios forestales

La corporación hace llamado a los comités locales de emergencias

Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Cúcuta

Las emergencias registradas en los municipios de Sardinata, Ocaña, La Plata de Belén y Bucarasica generaron alertas en las autoridades ambientales como consecuencia de los incendios forestales.

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Corponor ha emitido circulares a los alcaldes de la región para que activen sus comités locales de emergencia teniendo en cuenta los graves daños causado a la flora derivado de esta situación.

Indica la misiva que la entidad también acompañará con un monitoreo permanente las fuertes temperaturas que se están registrando y que en algunos casos ha sido un factor para esta situación.

Las autoridades ambientales han adelantando acciones tendientes a establecer las causas de la conflagración pero también han pedido a la ciudadanía abstenerse de promover quemas u situaciones que terminen generando estas alertas.

Paralelo a ello, tambien Corponor viene adelantando una supervisión al comportamiento del cauce de los afluentes del departamento, como consecuencia de la llegada del fenomeno del niño y la importancia de adelantar campañas de carácter preventivo frente al uso de los recursos naturales.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir