Corponor monitorea situación ambiental por incendios forestales

Cúcuta

Las emergencias registradas en los municipios de Sardinata, Ocaña, La Plata de Belén y Bucarasica generaron alertas en las autoridades ambientales como consecuencia de los incendios forestales.

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Corponor ha emitido circulares a los alcaldes de la región para que activen sus comités locales de emergencia teniendo en cuenta los graves daños causado a la flora derivado de esta situación.

Indica la misiva que la entidad también acompañará con un monitoreo permanente las fuertes temperaturas que se están registrando y que en algunos casos ha sido un factor para esta situación.

Las autoridades ambientales han adelantando acciones tendientes a establecer las causas de la conflagración pero también han pedido a la ciudadanía abstenerse de promover quemas u situaciones que terminen generando estas alertas.

Paralelo a ello, tambien Corponor viene adelantando una supervisión al comportamiento del cauce de los afluentes del departamento, como consecuencia de la llegada del fenomeno del niño y la importancia de adelantar campañas de carácter preventivo frente al uso de los recursos naturales.