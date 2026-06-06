Defensoría del Pueblo rechaza homicidio del periodista Cristian Herrera en Cúcuta

Cúcuta

“Nos indigna y duele profundamente el asesinato del periodista Cristian Herrera”, de esta manera la Defensoría del Pueblo rechazó contundentemente el homicidio del reconocido periodista judicial en la ciudad de Cúcuta.

“Cristian dedicó su trabajo a informar sobre temas relacionados con impunidad, crimen organizado, corrupción y la situación del Catatumbo”, resaltó el Ministerio Público. “Su labor permitió visibilizar realidades, denunciar a los responsables de entramados de violencia y corrupción y garantizar el derecho ciudadano a estar informado”.

Añade en el comunicado a la opinión pública que “La vida de Cristian se puso en riesgo y le terminó costando la vida debido a su oficio. Esto, a pesar de que contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no lograron evitar su asesinato”.

Desde la Defensoría del Pueblo piden celeridad en la investigación para dar con los responsables de este lamentable hecho que hoy enluta al periodismo nortesantandereano.

“Frente a estos hechos, solicitamos con urgencia, a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en la investigación, identificar y judicializar a los responsables y establecer los móviles del hecho. La investigación debe priorizar el análisis de los temas que cubría, los riesgos que enfrentaba y el contexto de violencia en Norte de Santander y el Catatumbo”.