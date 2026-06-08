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08 jun 2026 Actualizado 11:43

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Masacre en Soledad deja tres muertos y cuatro personas heridas

Las autoridades investigan los móviles de este hecho criminal.

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Una nueva masacre se registró la noche de este domingo 7 de junio en el barrio Ciudad Bolívar, en Soledad. El ataque sicarial dejó un saldo de tres personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte preliminar de las autoridades.

La acción criminal se registró en un establecimiento comercial donde varias personas se encontraban reunidas cuando fueron sorprendidas por hombres armados que llegaron al sitio y dispararon en repetidas ocasiones. La situación generó momentos de angustia entre los presentes y vecinos del sector.

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Las víctimas mortales fueron identificadas como Luis Miguel Alvarado Gómez, de 37 años; Carmelo de Jesús Chueco Escobar, de 41 años; y Ronald Ramón Acosta Gómez, de 44 años.

Por su parte, los heridos responden a los nombres de Yandris Rafael Gávalo Barceló, de 35 años; Anderson Acosta Blanquiceth, de 29 años; Abdala Naissir Morales, de 40 años; y Aura María Beltrán Pineda, de 34 años, quienes fueron auxiliados y trasladados a diferentes centros asistenciales del área metropolitana de Barranquilla para recibir atención médica.

¿Cuáles son las hipótesis del crimen?

Miembros de la Policía Metropolitana y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) iniciaron las pesquisas para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar quiénes participaron en la acción violenta.

Entre las labores investigativas se encuentran la revisión de cámaras de seguridad del sector, la recopilación de testimonios y el análisis de otros elementos materiales probatorios que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y anunciaron que avanzan en la identificación de los responsables de este nuevo episodio de violencia registrado en el municipio de Soledad.

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