Capturan a un hombre que presuntamente abusó de sus dos hijas: las drogaba para agredirlas

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá en coordinación con la Fiscalía lograron la captura mediante orden judicial de un hombre de 33 años. El detenido es requerido por los delitos de acceso carnal violento agravado, acto sexual violento y acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado.

Puede leer: Fiscalía logró judicialización de presunto abusador sexual en Cartagena

Tras una investigación de la SIJIN de la Policía de Infancia durante tres meses, fue recolectado el material probatorio que vincula a este hombre con los abusos sexuales sistemáticos cometidos contra sus propias hijas, iniciados cuando tenían 5 y 10 años, por un período de seis años.

El investigado, aprovechándose de su condición de padre, presuntamente las abusaba mientras la mamá trabajaba, las sacaba del colegio e incluso les suministró medicamentos que inducen el sueño para posteriormente agredirlas sexualmente. De acuerdo con la investigación, los abusos eran cometidos día de por medio. Si las menores no accedían las maltrataba físicamente y las amenazaba de muerte si llegaban a contar estos vejámenes.

Le puede interesar: Reforma a la justicia: eliminan artículo que otorgaba beneficios a violadores de menores

La tía de las víctimas descubrió los hechos luego de que una de las menores le confesara la situación. De inmediato, se activó el ‘Código Blanco’ de atención médica e institucional debido a los graves cambios de comportamiento y conductas de riesgo que presentaban las niñas a causa de los constantes abusos, incluso una de las menores intentó quitarse la vida.

El capturado, quien registra anotaciones por el delito de violencia intrafamiliar, fue puesto a disposición de la autoridad competente. Tras las audiencias de legalización e imputación, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.