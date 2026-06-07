Recordando a Vargas Lleras: Conversaciones inéditas con el exvicepresidente sobre su vida y carrera

En una nueva edición de Los Protagonistas de Caracol Radio, dirigido por Gustavo Gómez, se realizó un especial con Germán Vargas Lleras en el que se hace un recorrido por su vida personal y política.

Vida familiar

En sus primeras declaraciones, Germán Vargas Lleras se refirió a su relación con su exesposa Luz María Zapata; su hija, Clemencia Vargas Umaña, y su abuelo, Carlos Lleras.

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“Durante la etapa de la campaña jamás quisimos celebrar el matrimonio porque lo hubieran convertido en una impostura con propósitos políticos”, expresó el político sobre su expareja que lo acompañó por más de dos décadas.

El exvicepresidente contó las líneas rojas de su exesposa. “No me gusta la institución del matrimonio, no quiero tener hijos en la vida y odio las joyas, nunca me vayas a regalar joyas”, afirmó.

De igual manera, contó detalles de cómo fue trabajar con su abuelo, Carlos Lleras, y lo que más aprendió de él. “Me enseñó a escribir y a escribir bien, cosa que hoy poco se acostumbra”, señaló.

Por último, se refirió a la relación con su hija, Clemencia Vargas Umaña, que siempre lo aconsejaba y le decía cuando se equivocaba. “Siempre me regaña”, apuntó.

Relación con otros políticos

Germán Vargas Lleras, político, abogado y exvicepresidente, reveló cómo era la relación que llevaba con grandes personalidades de la política como Claudia López, Armando Benedetti, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro.

El exvicepresidente aseguró que Claudia López lo llamó “hampón”, pero nunca presentó demandas por calumnia o injuria. “Ella se retractó”, manifestó.

También se refirió sobre las disputas que tuvo con Armando Benedetti y expresó que no recibió unas disculpas ni nunca las pidió.

Además, contó que lo catalogan como una persona de derecha, pero no lo es. “Soy un firme convencido que hay proceder con toda la determinación”. Gracias a sus ideales respaldo, en su momento, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.

Por último, señaló que para él Petro “es un hombre honesto”, a pesar de haber sido un gran contradictor. El exvicepresidente reveló que cuando el jefe de Estado fue alcalde de Bogotá le ofreció 10 mil viviendas, sin embargo, no las recibió.

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Atentados

Germán Vergas Lleras fue víctima de dos atentados por parte de la guerrilla de las FARC, y aseguró que ya perdonó, pero siempre quiso saber quiénes fueron los autores intelectuales y materiales

“Yo ya perdoné. Me interesaría que la famosa Comisión de la Verdad, algún día, me relatará quiénes fueron son los autores intelectuales y materiales”, señaló.

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