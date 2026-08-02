Federico Gutiérrez: “Si puedo volver a aspirar a ser presidente, lo haré”

En conversación con Gustavo Gómez para el programa Los Protagonistas, de Caracol Radio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reafirmo su compromiso con su actual tarea, pero confirmó que, aspiraría nuevamente a la presidencia “si el futuro nos lo permite, y Dios nos da vida y salud, y si uno tiene el favor de la ciudadanía. Ya intenté una vez ser presidente y si en el futuro puedo volver a aspirar y trabajar por los colombianos, seguramente lo haré”.

Sí hubo voto fusil

Gutiérrez hizo fuertes críticas al gobierno nacional por la situación de inseguridad que vive el país, y sostuvo que la paz total solo buscaba proteger a los delincuentes para que, a su vez, garantizaran los votos por el candidato del progresismo. “Colombia se salvó. Lo de Abelardo fue muy importante. Se le ganó a la corrupción de Petro y al voto fusil”. Aseguró que el de Petro fue un gobierno infiltrado por la delincuencia organizada y que protegió a sus cabecillas.

“Muchas veces lo que le pide uno al gobierno nacional no es solo plata”, dijo, “sino que no jodan, que no metan el palo en la rueda. A mí muchas veces la gente me dice, oiga Fico a usted que le tocó con Petro, y a usted le tocó solo. ¿Yo, solo? Ojalá me hubiera tocado solo. Teníamos detrás todo el día a un huevón poniendo el palo en la rueda y no dejando avanzar a Medellín y Antioquia. Fue un desastre”.

¿Medellín epicentro del crimen?

Se mostró plenamente de acuerdo en que De La Espriella gobierne desde las regiones, dio detalles de cómo es la tarea que se adelanta en Medellín con agencias de los Estados Unidos (FBI, DEA, Homeland Security) y se refirió a la polémica desatada cuando se anunció que el presidente electo estaba de acuerdo en que el Escudo de las Américas tuviera su sede en Medellín, según dijo De La Espriella, “porque aquí está a la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado. Desde Medellín y el área metropolitana salen la mayoría de órdenes al resto del país”.

Gutiérrez respaldó al mandatario. Como confirmó a Los Protagonistas: “En Colombia, del cien por ciento de los grupos de delincuencia organizada, el 43 por ciento están en el área metropolitana. Esa gente siguió con el narcotráfico, siguieron con la minería ilegal y con alianzas con estructuras criminales, no solo en Colombia, sino por fuera de Colombia”.

Declaró que entiende la preocupación del progresismo por la presencia de agencias extranjeras en Colombia: “claro que les preocupa, porque ellos fueron aliados de estas estructuras criminales”.

Y, sobre la presencia del presidente en la ciudad comentó: “En Medellín, el presidente quiere gobernar en el palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Un entorno con la Plaza Botero y el Museo de Antioquia”.

Petro, Zuleta y el “tarimazo”

El alcalde de Medellín recordó la reunión de delincuentes en la Alpujarra, auspiciada por el gobierno en un controvertido acto que se desarrolló en una tarima el año pasado. “El ‘tarimazo’”, dijo, “es uno de los símbolos de los peores actos de Petro durante estos cuatro años de desgobierno”.

Fue ofensivo, comentó, sacar a delincuentes de la cárcel cuando sus condenas superan, sumadas, los 350 años: “esas personas han sido los amigos de Petro, al lado de la madrina política que se consiguieron”, haciendo relación a la senadora Isabel Zuleta.

Los hermanos Quintero

Federico Gutiérrez arremetió contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y su hermano, Miguel, a quienes señala de protagonizar oscuros actos de corrupción y contó que ha entregado a agencias de los Estados Unidos material que ayudaría a seguir la pista de cómo saquearon Medellín y sacaron esos dineros, vía Panamá, hacia Miami.

“Ya hay personas condenadas”, confirmó, “ya hay extinciones de dominio, ya hay cuatro principios de oportunidad de testigos claves… personas que hicieron parte de la estructura criminal… están contando todo, y por eso los están amenazando”.

De la Espriella vs. Uribe

Finalmente, Gutiérrez desestimó las declaraciones del senador Rafael Nieto en el sentido de declarar una guerra al presidente electo, pues considera que no representan lo que piensa el expresidente Álvaro Uribe: “El senador Nieto es una persona inteligente, pero creo que se equivocó y debería reconocer ese error, y aquí no nos podemos poner a pelear entre nosotros”.

La izquierda, según él, entendió que para tener el poder debía haber unidad y así nació el Pacto Histórico: “La preocupación es que todos al otro lado estamos completamente regados”, por lo que insistió en armar un bloque, en medio de las diferencias, para resolver los grandes problemas del país sin que se convierta en un debate ideológico de la derecha.