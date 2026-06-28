Gobierno entrante debe poner sus antenas en la gente que perdió: Roberto Pombo en Los Protagonistas

En el programa Los Protagonistas, con Gustavo Gómez, el periodista Roberto Pombo reflexionó sobre la labor del periodismo, el papel de los medios de comunicación y los retos que enfrentan en medio de las redes sociales y la polarización política.

Pombo sostuvo que, a diferencia de otros países, en Colombia la agenda informativa es determinada por la radio. Esa influencia, además, causa impacto sobre la clase política porque sus miembros se mantienen atentos a los programas informativos de las mañanas para reaccionar frente a las noticias y entrevistas.

Además, agregó que la radio ha logrado adaptarse al entorno digital sin perder la cercanía con las audiencias. Por eso, para él, la relación humana es la mayor ventaja frente a las plataformas digitales.

Por otro lado, Pombo recordó sus primeros años como periodista, cuando cubrió la campaña presidencial en la que Belisario Betancur derrotó a Alfonso López Michelsen. También mencionó su paso por El Heraldo de Barranquilla, donde comenzó como redactor judicial y vivió la transición tecnológica desde la impresión en plomo hasta la llegada del sistema offset.

El periodista también aseguró que extraña el periódico impreso a pesar de que hoy en día consume información a través de plataformas digitales. En ese sentido, dijo que la estructura editorial del impreso ayuda a jerarquizar mejor la importancia de las noticias.

No obstante, Pombo considera que la esencia del periodismo sigue intacta a pesar los cambios tecnológicos, pues el trabajo de reportería sigue siendo el corazón del oficio. Por eso, advirtió que uno de los mayores riesgos actuales es que los periodistas permanezcan en las redacciones y no en los lugares donde ocurren los hechos.

Para Pombo, “la reportería sigue siendo el eje de todo”, pues es el reportero quien “está donde ocurren las cosas, las percibe y las cuenta”, lo cual sigue siendo importante.

En cuanto al activismo dentro del periodismo, Pombo recordó que, aunque los medios colombianos nacieron vinculados a partidos políticos, el ejercicio periodístico evolucionó hacia la búsqueda de mayor imparcialidad. Por eso, insistió en que se separe con claridad la información de la opinión.

“Nuestro partido es el oyente y el respeto consiste en entregar la información de la manera más ecuánime, más veraz y lo más alejada posible del activismo”, afirmó.

En cuanto al impacto de las redes sociales, Pombo consideró que el mundo atraviesa una transformación que se compara a la que ocurrió cuando aparició la imprenta: fue una revolución que democratizó la comunicación, aunque también multiplicó la circulación de desinformación.

Aunque Pombo aclaró que las noticias falsas no son un hecho nuevo, ahora cuentan con herramientas tecnológicas que permiten una difusión mucho más rápida y masiva: “La actitud del ser humano queriendo mentir sobre determinados temas públicos siempre ha existido. Lo que no existían eran las herramientas para difundirlo. Hay que tener cuidado de no graduar de más malvados de lo que son a los actores de hoy, (pues) son los mismos con más herramientas”.

Por otra parte, en cuanto al escenario político que vive Colombia tras las elecciones en las que Abelardo de la Espriella fue electo presidente, Pombo hizo un llamado a que Gobierno y oposición comprendan las razones de quienes piensan diferente, pues descalificar al contradictor solo agranda la división del país.

“A los dirigentes se les podría dar una recomendación que suena ingenua: la derecha debería aprender y tratar de entender por qué la izquierda tiene tantos adeptos, pues tiene que haber razones que vale la pena imitar. A la izquierda, que también aprendan que la derecha tiene una cantidad de seguidores, que no todo es carreta o falsos mensajes. Hay una lógica de la derecha que funciona en organización del Estado y de la economía. Cada uno tiene que aprender del otro, porque descalificar al contrario es una forma de ceguera que mantiene las diferencias, pero, al final, no nutre a la contraparte de unos elementos que yo creo que tienen que ser muy positivos”, indicó.

También consideró que el nuevo Gobierno tendrá el desafío de gobernar para todos los sectores, mientras la oposición deberá construir un proyecto político serio y democrático: “Gobernar para todos quiere decir que el gobierno o el presidente tienen que poner sus antenas en la gente que perdió, pero no en los dirigentes, sino en el pueblo. Debe tratar de ver las razones por las cuales esa gente apoya a sus contradictores”.

Por eso, Pombo insistió en que el gobierno De la Espriella “sí tiene que leer a la oposición para tratar de jugar de una manera mejor y más democrática”.

También consideró que habrá una diferencia muy importante respecto al anterior gobierno que consiste en “la tolerancia de la izquierda a la violencia en las protestas sociales”.

“La protesta social es un derecho absolutamente natural y lógico y hay presencia de sectores armados muy fuertes en las ciudades grandes y por fuera participando en estas, así como una tolerancia excesiva de ciertos sectores de la izquierda para que eso suceda”, declaró.

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