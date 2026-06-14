Filosofía antiminera y antipetrolera es nociva; afecta mente de jóvenes: exministro Juan Echeverry

Este domingo, 14 de junio, habló en los micrófonos de Los Protagonistas, con Gustavo Gómez, el exministro de Hacienda y economista Juan Carlos Echeverry, quien se refirió a diferentes aspectos coyunturales del país, entre ellos los subsidios y el petróleo.

Subsidios

Juan Carlos Echeverry, durante el diálogo, aunque mencionó que fue beneficiario de Icetex, explicó su visión de por qué no está tan de acuerdo con los subsidios dentro de la sociedad, enfatizando en que el trabajo es el que permite a conocer uno verdaderamente quién es.

Lea más: ¿Existe el fracking sostenible que propone Abelardo? María del Mar Pizarro y Felipe Bayón debaten

“Nosotros hemos entendiendo en el mundo, porque no es solo Colombia, pero en Colombia también, que el país como que le salió a deber a una gente. Yo vengo de una familia en donde todos hemos trabajado y pagado la universidad y uno aprende quién es resolviendo problemas”, aseguró.

Y así, enfatizó: “Si a uno el Estado, con una filosofía imperante que hay, le dice: ‘Tranquilo, mijito, venga yo le cojo el cachete, ‘sumercé’ no trabaje’ (...) se lo tira”.

“El trabajo es lo que hace que uno averigüe quién es. Uno todo el día se pregunta quién soy, para qué sirvo y par qué vine aquí, y el trabajo es el que le da esas respuestas a uno. Los desafíos del trabajo es en donde uno averigua quien es”, dijo.

Y aseveró: “Si el Estado le dice: ‘No trabaje que yo le doy todo’, se lo ‘tira’. Acabó con esa persona y con esa sociedad”.

Economía en Colombia

Por otro lado, el exministro Echeverry se refirió a la economía del país y mencionó: “Petro tiene una visión que yo no comparto”, pero, según dejó entre ver, la economía va bien.

“Colombia hoy por hoy es un país con una solidez que nunca ha tenido, está entrando mucha plata. Tiene muchas fuentes de ingreso, no solo petróleo, es exportaciones menores, es remesas, es turismo, etc. Es u país que aguanta mucho, es un país que le pegan y tiene resiliencia, se recupera muy rápido”, contó.

Explicó, además, que “a Petro le tocó un país supremamente resistente, tuvo suerte y le tocó una economía sólida”.

Petróleo, pensamiento anti minería y fracking

Finalmente, el también economista se refirió a la importancia del petróleo en la economía Colombia y el papel de algunos ministros de Petro en esta misma.

“Los cuatro miistros de Hacienda de Petro fueron muy malos, igual que los de Minas. Hay muchos frentes en los que este Gobierno le debe el país”, dijo.

Explicando que “uno en la economía no puede odiar nada, ni al tomate ni a la sal ni al petróleo. Así es una economía sofisticada”.

Lea también: El candidato presidencial Iván Cepeda aseguró que en su gobierno no habrá fracking

Y cuestionó: “¿Por qué debemos dejar ir el cobre o el petróleo? No. Tenemos que hacer todo. La filosofía antiminera y antipetrolera es muy nociva y ha afectado la mente de los jóvenes y hemos generado una mala pedagogía".

Finalmente, se refirió al fracking y dijo que este “sucede dos o tres kilómetros por debajo de los acuíferos, y los que usamos están a 200 o 300 metros. Es una técnica que se usa hace 60 años en Colombia y simplemente se satanizó. En Colombia hay un inmenso potencial”.

Escuche la entrevista completa con Juan Carlos Echeverry a continuación:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: