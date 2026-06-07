¿Qué necesita la Selección Colombia para ser campeona de la Liga de Naciones Femenina?

La Selección Colombia ya aseguró su clasificación al Mundial Femenino del 2027, pero ahora tiene un nuevo objetivo y es conquistar el título de la Liga de Naciones de la Conmebol.

A falta de una jornada para el final del torneo, la Tricolor es líder en solitario con 17 puntos y depende de sí misma para levantar el trofeo. Su principal contendiente es Argentina, que suma 15 unidades y es la única selección con posibilidades de arrebatarle el primer lugar.

Las cuentas son claras para Colombia. Si vence a Paraguay en Asunción, será campeona sin importar lo que ocurra en el encuentro entre Argentina y Ecuador.

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En caso de empate, la Selección Colombia llegará a 18 puntos y necesitará que Argentina no le gane a Ecuador para conservar el liderato y quedarse con el título.

El panorama se complica si Colombia empata y Argentina gana. En ese escenario, ambas selecciones terminarían con 18 unidades y la definición se trasladaría a la diferencia de gol. Actualmente, Argentina tiene ventaja con un saldo de +12, mientras que Colombia registra +8.

Por eso, aunque la Tricolor sigue dependiendo de sí misma, el partido ante Paraguay será determinante para evitar cualquier cálculo y asegurar el campeonato de manera directa.

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¿Cuándo juega la Selección contra Paraguay?

La Selección Colombia, al igual que los demás compromisos de la última fecha de la Liga de Naciones, jugará la novena fecha del torneo el próximo martes 9 de junio a las 6:00 p.m (Hora Colombiana).

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de la Conmebol