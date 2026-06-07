Christian Eriksen vuelve a desvanecerse en medio de un partido: esto fue lo que pasó. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

¡Gran susto en el planeta fútbol! Este domingo 7 de junio, durante un encuentro amistoso entre las selecciones de Dinamarca y Ucrania, el mediocampista Christian Eriksen se desvaneció en medio del terreno de juego.

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La preocupante situación se produjo sobre los 65 minutos, cuando el futbolista del Wolfsburgo fue a presionar la salida rival, sintió un dolor en el pecho y terminó cayendo al césped. De inmediato, el juez central dio paso al cuerpo médico.

Eriksen terminó dejado el Odense Stadion en medio de aplausos de los aficionados daneses. Posteriormente, se tomó la determinación de dar por finalizado el encuentro, que terminó 2-1 con derrota ucraniana.

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La cuestión es que se trata de la segunda vez en que al volante con paso por Manchester United y Tottenham le pasa algo similar. Previamente le ocurrió durante la Eurocopa 2020, cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio. A raíz de lo anterior se le implantó un desfibrilador automático, elemento que le permitió seguir jugando al fútbol profesional.

Parte de tranquilidad desde Dinamarca

Minutos después del susto, la Federación de Dinamarca anunció a través de redes sociales que por fortuna Christian Eriksen ya estaba consciente y se encontraba “bien” de salud. Asimismo, el médico del seleccionado europeo, Morten Boesen, dio detalles de la situación.

“Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado”, se detalló en un primer momento.

Y Boesen complementó: "Estuvo inconsciente brevemente, pero recuperó la consciencia muy rápido y nos pusimos en contacto con él de inmediato. Ahora le realizarán más pruebas en el hospital para determinar la causa del incidente".

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