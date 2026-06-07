Jesurún, contundente sobre la polémica del uso de la camiseta de la Selección Colombia

En medio de la polémica por el uso de la camiseta de la Selección Colombia durante manifestaciones y actos relacionados con el ambiente electoral del país, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se refirió al tema y dejó clara la postura de la entidad.

El dirigente aseguró que para la Federación es motivo de orgullo que los colombianos se identifiquen con la camiseta nacional. “Nos enaltece que el país se sienta por la camiseta”, afirmó durante su intervención.

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Jesurun recordó además que, cuando asumió la presidencia de la Federación. “Cuando yo llego a la presidencia de la federación, entre las cosas que uno quiere innovar, es que una vez contratamos a unos muchachos que pensaran en la posibilidad de cambiar el escudo de la federación”,se estudió la posibilidad de cambiar el escudo de la entidad. Sin embargo, una empresa especializada recomendó mantenerlo por el reconocimiento que tiene entre los ciudadanos. “Me dijeron: ‘ustedes están equivocados, porque hoy en el país los niños, los estudiantes saben que el escudo del país es el escudo de la Federación’”, relató.

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Para el dirigente, el caso de la camiseta es similar. Según explicó, la prenda ha trascendido el ámbito deportivo y se ha convertido en un elemento representativo de los colombianos. “Hoy todas las marchas ponen el código de vestimenta la camiseta de la Selección. Hoy hay camisetas de bebés, de mascotas”, comentó.

Además, destacó que la camiseta hace parte de la identidad nacional y está presente en la mayoría de hogares del país. “Es un patrimonio nacional que manejamos nosotros como jerarquía”, señaló, resaltando el vínculo que existe entre la afición y los colores de la Selección.

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No obstante, Jesurun aclaró que la Federación sí establece límites cuando existe un aprovechamiento comercial que pueda afectar a sus aliados. “Lo que no aceptamos es que esas camisetas algunas empresas comerciales las traten de explotar, porque nosotros tenemos unos patrocinadores que han creído en la Federación y nosotros tenemos que protegerlos”, explicó.

Finalmente, reiteró que cualquier ciudadano puede vestir la camiseta sin ningún inconveniente. “La camiseta es absolutamente libre para que cualquiera la use”, afirmó, agregando que mientras no se vulneren los acuerdos comerciales de la Federación, la entidad no tiene objeciones sobre su utilización en diferentes contextos.