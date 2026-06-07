Brasil confirma convocatoria de último momento, tras la lesión de una figura previo al Mundial 2026

Brasil venció 2-1 a Egipto en su último compromiso de preparación antes de la Copa del Mundo, aunque la noticia principal terminó siendo la lesión de uno de sus convocados.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti comenzó el partido con intensidad y se puso en ventaja rápidamente gracias a un gol de Bruno Guimarães al minuto 7. Sin embargo, la respuesta de Egipto no tardó en llegar y apenas cuatro minutos después, al 11’, Mostafa Ziko marcó el empate parcial.

Durante la segunda mitad, Brasil recuperó el control del encuentro y encontró el tanto de la victoria por intermedio de Endrick, quien volvió a responder en un momento clave para darle el triunfo a la Canarinha.

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No obstante, la preocupación apareció al minuto 17′ del compromiso cuando el lateral Wesley sintió una molestia muscular y tuvo que abandonar el terreno de juego. En su lugar ingresó Danilo.

Tras el encuentro, Ancelotti pidió prudencia mientras se conocían los resultados médicos del jugador.

“La mejor solución para ayudar al equipo es esperar hasta mañana para conocer el diagnóstico de Wesley. Es una pena la lesión, pero tenemos buenos jugadores que pueden reemplazarlo”.

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Horas después, la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó la baja del defensor para el Mundial y anunció como reemplazo a Éderson, quien llega a la convocatoria tras completar recientemente su traspaso al Manchester United por una cifra cercana a los 45 millones de euros.

La lesión de Wesley supone un contratiempo para Brasil a pocos días del inicio de la Copa del Mundo, aunque el cuerpo técnico confía en la profundidad de su plantilla para afrontar el torneo.