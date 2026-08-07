Juan David Cabal dejaría la Juventus por la llegada de otro colombiano

El mercado de pases italiano sigue moviéndose y con jugadores colombianos como grandes protagonistas. En este caso, defensores centrales con paso en la Selección Colombia.

Desde hace varios días se viene hablando del interés de la Juventus en el defensa vallecaucano John Janer Lucumí. El jugador de 28 años tuvo una temporada destacada con el Bologna y, posteriormente, brilló con la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

¿Colombiano por colombiano?

Según había comentado el periodista Nicoló Schira, además de otros colegas y medios deportivos italianos, Juventus estaba alrededor de 8 millones de euros por debajo de las pretensiones del Bologna. El club de Turín había hecho una oferta inicial de 17 millones de euros.

En un nuevo giro de los hechos, el mismo Schira y el reconocido diario Corriere dello Sport, la Juve ha buscado compensar las diferencias ofreciendo uno de sus jugadores en forma de pago, nada más y nada menos que al vallecaucano Juan David Cabal.

“La Juventus está lista para ofrecer a Juan Cabal al Bologna como contrapartida en las negociaciones por Jhon Lucumí, quien es el principal objetivo de Spalletti como central”, informó a través de su cuenta de X.

Por su parte, Corriere dello Sport informó al respecto, destacando el deseo de Lucumí por llegar a la ‘Vecchia Signora’ en el presente mercado de pases. “El defensa colombiano del Bologna, quien le ha dejado claro a su entrenador que quiere darle prioridad absoluta a la Juventus siempre y cuando se mantengan comprometidos a llegar a un acuerdo con el Bologna y traerlo a Turín”, explica.

Al respecto, añade: “Spalletti, además, también ha encontrado la manera de transmitirle su gran aprobación al jugador. Un acuerdo definitivo entre ambos clubes parece estar gestándose en estas horas, con la inclusión de Cabal como contraparte. Esta debería ser la herramienta técnica necesaria para salvar la brecha entre las valoraciones de la Juventus y el Bologna respecto a un objetivo al que le queda un año de contrato: 18-20 (máximo), no 25, para ser claros”.