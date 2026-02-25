Fiscalía logró judicialización de presunto abusador sexual en Cartagena

Por petición de una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un hombre de 35 años señalado de abusar sexualmente, durante tres años, de la hija de su compañera sentimental.

Según la investigación, los vejámenes ocurrieron en el barrio Olaya Herrera de Cartagena y habrían iniciado en septiembre de 2021, cuando la víctima tenía 8 años; y se prolongaron hasta marzo de 2024.

La Fiscalía General de la Nación cuenta con evidencia de que el ahora procesado, al parecer, aprovechaba los momentos a solas con su hijastra, para someterla a tocamientos de índole sexual.

El caso fue denunciado por un familiar de la menor de edad, y en cumplimiento de una orden judicial, la Policía Nacional capturó en Cartagena al hombre, el pasado 11 de febrero.

En el desarrollo de las audiencias preliminares el ente acusador imputó al procesado el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, el cual no fue aceptado.