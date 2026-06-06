Violencia de pareja en Bogotá deja casi 2.000 casos en los primeros meses de 2026

La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las problemáticas más preocupantes en Bogotá. Solo entre enero y marzo de 2026, la ciudad registró 1.996 casos de violencia de pareja, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Los datos muestran que las mujeres continúan siendo las principales víctimas de estas agresiones y reflejan la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, atención y protección en la capital.

La alerta fue dada a conocer por la concejal María Clara Name Ramírez, quien señaló que Bogotá concentra el 36 % de los casos de violencia de pareja reportados en todo el país durante el primer trimestre del año.

Además, advirtió que las cifras representan un aumento frente al mismo periodo de 2025 y “dejan al descubierto la insuficiencia de las medidas actuales y la urgente necesidad de robustecer las políticas de prevención y protección”, señaló Ramírez.

De acuerdo con Medicina Legal, las mujeres representan el 81 % de las víctimas de violencia de pareja registradas en Bogotá.

Más de la mitad de las atenciones están relacionadas con violencia

Entre enero y abril de 2026, la entidad realizó más de 119.000 atenciones a mujeres en la ciudad. De ese total, más de 75.400 estuvieron relacionadas con algún tipo de violencia.

Esto quiere decir que, cerca de dos de cada tres servicios prestados por la entidad durante ese periodo estuvieron asociados a situaciones de agresión, amenazas, maltrato o vulneración de derechos.

Las cifras dadas por la Secretaría Distrital de la Mujer, identifican los sectores de Bogotá donde la problemática tiene una mayor incidencia. Kennedy fue la localidad con más atenciones por violencia contra las mujeres, con más de 7.800 casos registrados. Le siguieron Suba, con 6.700; Ciudad Bolívar, con 6.600; Bosa, con 6.600; y Engativá, con 5.300.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, durante lo corrido de 2026 se han registrado cinco feminicidios y 29 homicidios cuyas víctimas fueron mujeres.

Aunque se trata de fenómenos distintos, estas cifras reflejan la persistencia de las violencias basadas en género y la necesidad de fortalecer las estrategias para proteger la vida y la integridad de las mujeres.

Para la concejal Name, la violencia no puede seguir siendo vista como un asunto privado, por el contrario, considera que se trata de un problema social que requiere una respuesta más contundente de las instituciones y de toda la ciudadanía.

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“Detrás de cada cifra existe una historia de dolor, miedo y vulneración de derechos. No podemos seguir normalizando la violencia al interior de los hogares ni permitir que miles de víctimas enfrenten esta situación en silencio”, afirmó la concejal.

¿Cuál es el rango de edad?

La información recopilada por las autoridades también permite identificar cuáles son los grupos más impactados por esta situación. Además de representar el 81 % de las víctimas, las mujeres entre los 29 y los 59 años son quienes registran la mayor cantidad de casos.

Se trata de una población que, en muchos casos, enfrenta simultáneamente responsabilidades familiares, laborales y económicas, factores que pueden aumentar la dependencia o dificultar la denuncia de situaciones de violencia.

Debido al número de denuncias, las atenciones brindadas por las entidades distritales y los casos de feminicidio, la concejal hizo un llamado a la Administración Distrital, a la Secretaría Distrital de la Mujer y a la Secretaría Distrital de Seguridad para fortalecer las rutas de atención, garantizar medidas de protección más efectivas y reforzar las estrategias de prevención en las localidades donde se concentra la mayor cantidad de casos.