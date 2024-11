Reforma a la justicia: eliminan artículo que otorgaba beneficios a violadores de menores

Colombia

Los ponentes de la reforma a la justicia, tras una reunión que se adelantó este martes, 05 de noviembre, acordaron eliminar el artículo 7, que proponía rebajar penas a quienes aceptaran cargos en delitos contra menores de edad.

“Se elimina el artículo 7 sobre rebaja de penas del 25% en casos de preacuerdos, principio de oportunidad y allanamientos en crímenes contra niños, niñas y adolescentes. Se deja lo de reparación integral, sin embargo, se condiciona a no reincidencia, si la persona es reincidente no se permitirá la reparación integral en casos de delitos de estafa, no pago de deudas y demás. Tercero, se vuelve a la ley 906 con los 18 ítems del principio de oportunidad, no en 7, pero se deja que no va a ser condición que el Fiscal General autorice ese principio de oportunidad, sino cada fiscal con juez de garantía”, dijo el presidente de la Comisión Primera de Senado y coordinador ponente, Ariel Ávila.

Tras las modificaciones que acordaron los senadores de la Comisión Primera, lo que viene ahora es la elaboración de la ponencia para primer debate en esa célula legislativa,

El proyecto de reforma a la justicia es promovido por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Gobierno Nacional.