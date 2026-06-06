Superintendencia de Salud ordena el cierre de la Clínica Láser Surgical en Bogotá

La Superintendencia de Salud ordenó la clausura de los servicios de cirugía plástica y estética y del servicio farmacéutico de la Clínica Láser Surgical en Bogotá.

La actuación se dio tras evidenciar que la institución incumplió una medida cautelar que le prohibía prestar servicios hasta verificar el cumplimiento de las condiciones de habilitación exigidas para atender a los pacientes de manera segura. En ese sentido, la clausura se dio, luego de nuevas denuncias de ciudadanos ante la entidad que alertaban sobre una posible prestación irregular de servicios por parte de la institución.

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Al verificar la situación de la clínica, la Supersalud encontró que había reabierto los servicios de cirugía plástica y estética, anestesia y farmacia, pese a que tenía una orden de la entidad que le impedía prestar servicios hasta demostrar que cumplía con los requisitos exigidos para garantizar una atención segura.

Sumado a esto, en medio de la diligencia el personal de la institución no permitía el ingreso de los funcionarios encargados de la verificación, situación que constituye una obstrucción a las funciones de inspección y vigilancia de la entidad.

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Por la gravedad de los hallazgos, las irregularidades fueron clasificadas como críticas y la Supersalud asumirá la competencia preferente para hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas.

Medida cautelar

El 29 de mayo de 2026, la Superintendencia impuso la medida cautelar a la Clínica Láser Surgical que ordenaba suspender la prestación de servicios hasta verificar sus condiciones de habilitación. La decisión se adoptó tras las denuncias de seis pacientes por presuntas irregularidades en la atención, inconsistencias en registros clínicos, inconformidades con resultados quirúrgicos y hallazgos que evidenciaban posibles riesgos para la seguridad de los usuarios.