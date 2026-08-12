Concejo de Bogotá pide al alcalde Galán retirar propuesta de reforma tributaria ante el terremoto

Bogotá D.C

A principios del mes de agosto, la Secretaría de Hacienda de Bogotá radicó en el Concejo una propuesta de reforma tributaria con el propósito de recaudar cerca de 1.2 billones de pesos para transformar el alumbrado público de la ciudad y combatir la inseguridad.

El cabildante, Samir Bedoya, del partido político MIRA, pidió al alcalde Carlos Fernando Galán retirar esta reforma que fue presentada debido a la emergencia que está viviendo el país por el terremoto.

“Bogotá necesita recursos sí. Pero las prioridades son claras: primero salvar vidas, atender a las familias, responder a la emergencia. Después podemos discutir nuevos impuestos”, señaló.

Para Bedoya, retirar la reforma sería actuar con responsabilidad porque aún se desconoce cuánto costará reconstruir las ciudades y el impacto que tendrá Bogotá.

“No se puede pedir más plata a los ciudadanos sin conocer primero la dimensión de lo que estamos enfrentando ”.

El concejal enfatizó que esta reforma fue construida antes del terremoto , de ahí que está descontextualizada ya que el escenario cambió.

Además, indicó que la inflación es un factor que ha afectado a los ciudadanos por lo que más impuestos los afectaría aún más.

“Retirar la reforma no significa abandonar la discusión, significa actuar con responsabilidad: actualizar los estudios, conocer el impacto real de la emergencia y revisar cuánto pueden asumir los ciudadanos antes de volver a pedirles”.