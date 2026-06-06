Más de 300 sistemas de cosecha de agua llegan a la Bogotá rural

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca llegó a la zona rural de Bogotá con la entrega de más de 300 sistemas de aprovechamiento de aguas lluvia en las localidades de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar.

La ruta inició en zona rural de Usme con la entrega de 100 tanques que beneficiarán a igual número de familias del sector, quienes ahora contarán con alternativas para el abastecimiento de agua.

“Gracias a esta iniciativa, estamos promoviendo territorios resilientes frente al cambio climático y fomentando una ciudadanía más consciente sobre el cuidado del medio ambiente y los desafíos ambientales que enfrentamos”, dijo Nidia Riaño, subdirectora de Cultura y Gobernanza Ambiental de CAR Cundinamarca.

Cabe recordar que esta estrategia hace parte del programa de Cosecha de Agua Comunitaria, el cual ha abarcado más de 80.000 hogares rurales y urbanos a lo largo de su implementación, alcanzando una cobertura cercana al 50 % de la población asentada en la jurisdicción CAR y beneficiado a más de 320 mil personas.

Con los más de 11 mil sistemas entregados durante 2025, se ha logrado recolectar cerca de 33.000 metros cúbicos mensuales de agua, una cantidad equivalente al abastecimiento de un municipio como Agua de Dios.

Se espera para lo corrido del 2026 realizar la entrega de 10.000 kits de recolección, correspondientes a 3.000 restantes del año anterior y los 7.000 nuevos adjudicados.