Abren convocatoria para ser Gestor del Orden en Bogotá: serán 1.000 empleos

Ya son más de 600 Gestores del Orden los que estás en las calles de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad abrió una nueva convocatoria pública de empleo para seleccionar y contratar a los más de 1.000 nuevos Gestores del Orden de Bogotá, quienes serán parte de la planta temporal de la entidad.

La convocatoria que inicia desde este miércoles 12 de agosto estará abierta hasta el próximo martes 18 e incluye cargos para auxiliares administrativos, profesionales universitarios y técnicos operativos.

Los participantes deberán acreditar su experiencia relacionada o cursos de educación informal, de acuerdo con el cargo al que aspiran, con diplomas o certificados expedidos por entidades, empresas, instituciones y demás centros de enseñanza reconocidos en Colombia.

Para el cargo de auxiliar administrativo se requiere la aprobación, mínimo, hasta noveno grado de educación básica secundaria y se deberá aportar el certificado de estudios. En los otros casos, el diploma o acta de grado de bachiller, o el acta o diploma de grado de estudios de pregrado o posgrado.

Toda la información detallada se puede consultar a través de la página web de la Secretaría de Seguridad www.scj.gov.co.

Al ser esta una convocatoria pública de empleo para integrar la planta temporal de la Secretaría de Seguridad, se trata de vacantes con todas las prestaciones de ley. Los sueldos, de acuerdo al cargo al que se inscriba cada aspirante, oscilan entre los $2.763.139 y los $4.404.470.

¿Qué hacen los Gestores del Orden?

Trabajan por turnos en sectores priorizados de Bogotá, acompañando a la ciudadanía y desarrollando acciones para anticipar situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia.

Su labor busca mejorar los entornos, promover el buen uso del espacio público y fortalecer la cultura ciudadana y el cumplimiento de las normas. Su trabajo también está enfocado en la prevención.

Realizan actividades pedagógicas sobre convivencia, prevención de violencias, cuidado del medio ambiente, movilidad segura y resolución pacífica de conflictos.

Ya son más de 600 Gestores del Orden trabajando en diferentes sectores de Bogotá. Su presencia y gestión han contribuido a transformar entornos de la ciudad, con acciones que se reflejan en espacios más limpios, seguros, mayor presencia institucional y mejores condiciones para la convivencia en los sectores intervenidos.