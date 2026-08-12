Más de 40 centros comerciales en Bogotá se convierten en puntos de acopio de ayudas humanitarias

Bogotá D.C

Tras dos días del terremoto de magnitud 7.4 , que hasta el momento ha dejado cerca de 190 muertos y miles de víctimas mortales, Bogotá amplía sus centros de acopio de ayudas humanitarias para las ciudades más golpeadas.

Esta vez los centros comerciales en Bogotá y en algunos municipios de Cundinamarca afiliados a Fenalco abren sus puertas para facilitar a los ciudadanos entregar ayudas en lugares cercanos y de fácil acceso.

Todas estas donaciones recolectadas serán trasladadas directamente al escenario Vive Claro , el gran centro de acopio dispuesto por la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, para luego distribuirlas entre la población más golpeada ubicada en los departamento del Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindio y Caldas.

“En momentos como este, el comercio también solidaridad. Convocamos a nuestra centros comerciales afiliados para poner su infraestructura y capacidad de articulación al servicio de los colombianos que hoy necesitan apoyo. Queremos que cada ciudadano tenga un lugar donde pueda donar y hacer parte de esta gran cadena de ayuda”, aseguró el presidente de FENALCO Bogotá Cundinamarca, Juan Esteban Orrego.

Productos que se pueden donar:

Agua potable embotellada

Cobijas, mantas

Colchonetas, toldillos

Alimentos nos perecederos (serví, aceite, enlatados, granos, harina, panela y leche en polvo)

Suministros de primeros auxilios (tapabocas, gasas, alcohol, agua oxigenada y guantes desechables)

Artículos de higiene personal (jabón, shampoo, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, pañales, toallas húmedas y biberones)

Centros comerciales habilitados: