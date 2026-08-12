Capturaron a delincuentes que robaban en semáforos de Usaquén: uno portaba brazalete del Inpec

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, capturaron a dos hombres, de 31 y 26 años, en la localidad de Usaquén, por los presuntos delitos de hurto, daño en bien ajeno y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la información, uniformados fueron alertados sobre la presencia de varias personas que, al parecer, estarían cometiendo un robo y que, posteriormente, se habrían visto involucradas en un accidente de tránsito.

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Gracias a la reacción de los policías, los sospechosos fueron interceptados en la carrera 15. Durante el registro, les fue hallado un revólver calibre 22, además de la motocicleta en la que se desplazaban.

En el lugar, la víctima, quien se movilizaba en su carro, señaló a los presuntos responsables de haberle robado su celular mediante intimidación con el arma, mientras se encontraba detenido en un semáforo en rojo.

Así mismo, manifestó que, durante el hecho, los hombres habrían causado daños en uno de los vidrios de su automotor. Al realizar la verificación de antecedentes uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del INPEC y se encontraba cumpliendo una pena por el delito de hurto.

Los dos detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente, donde deberán responder por los hechos que se les atribuyen.