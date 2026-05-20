Sellan centro de estética ilegal en Chapinero: tendría nexos con el lugar donde murió Yulixa

En las últimas horas, la Secretaría de Salud adelantó un operativo de Inspección, Vigilancia y Control en un establecimiento ubicado en la calle 80 #19A-01, en el sector de Los Héroes de la localidad de Chapinero, en el que se ofrecían procedimientos estéticos y quirúrgicos sin la autorización requerida para prestar este tipo de servicios en la capital del país.

Durante la intervención, las autoridades ordenaron el sellamiento del establecimiento denominado ‘Dr. Danubia Blanco Beauty Laser’, luego de evidenciar presuntas irregularidades relacionadas con la prestación de servicios de salud y el manejo de medicamentos e insumos médicos.

De acuerdo con las autoridades, en el lugar se ofrecían procedimientos como lipólisis láser, pese a no contar con habilitación para desarrollar actividades quirúrgicas. Además, durante la inspección se encontraron inconsistencias en la tenencia de medicamentos y elementos médicos y quirúrgicos.

La entidad reiteró que estos operativos hacen parte de las acciones permanentes para proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía frente a establecimientos clandestinos o que incumplen las condiciones exigidas por la normatividad sanitaria vigente.